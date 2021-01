Nuova tegola per Osimhen: positivo al Covid

131 Visite

Victor Osimhen è risultato positivo al Coronavirus, dopo il tampone a cui era stato subito sottoposto al suo rientro dalla Nigeria, dove aveva trascorso alcuni giorni in occasione del Natale. L’attaccante era arrivato in patria dal Belgio, dove il club azzurro lo aveva autorizzato a proseguire la sua convalescenza dopo l’infortunio alla spalla. L’attaccante nigeriano è asintomatico ed è stato subito messo in isolamento. Nessun contatto dunque con i suoi compagni di squadra. Ma i tempi per il suo recupero ovviamente si allungano e c’è il forte rischio che il giocatore possa saltare anche la Supercoppa Italiana contro la Juventus, il 20 gennaio a Reggio Emilia.

Su Instagram erano spuntati alcuni video postati da un dj nigeriano nel giorno del 22esimo compleanno di Osimhen, lo scorso 29 dicembre, video in cui si vede l’attaccante, senza mascherina, festeggiare insieme ad alcuni connazionali.













