135 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio di controllo del territorio durante il quale hanno identificato 62 persone e controllato un bar di via San Sebastiano che, sebbene chiuso, aveva al suo interno sei persone sedute ai tavoli che consumavano bevande.

Il titolare e gli avventori sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS