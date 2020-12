Marano, sanificatori donati alla Socrate-Mallardo: la preside ringrazia l’imprenditore Cesaro

123 Visite

Ieri l’imprenditore Bruno Cesaro, come già riportato da Terranostranews ha donato ben 3 sanificatori e materiale per la sanificazione all’Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo. La donazione é stata consegnata alla Dirigente Scolastico dalla figlia dell’imprenditore Stefania, giovane laureanda in Cinematografica. Cesaro imprenditore nel campo della trasformazione dei rifiuti in energie, non é nuovo a gesti di solidarietà. All’inizio della pandemia, nei primi momenti della didattica a distanza donò dispositivi informatici a famiglie in disagio che ne erano sprovvisti, per permettere ai loro ragazzi di continuare a studiare con la didattica a distanza. Cesaro imprenditore dal volto umano é poco propenso alla ribalta dei mass-media, infatti tiene sempre a ribadire: “la mano sinistra non sappia quello che fa la mano destra, però gesti del genere fanno bene, in un periodo come questo dove cresce il disagio e l’egoismo. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella nel ringraziare Cesaro afferma che su di un territorio così debole dal punto di vista economico con l’aggravante della crisi sanitaria del Covid, ci sarebbe bisogno di tanti Cesaro che con gesti d’ altruismo danno la speranza in un futuro migliore. Michele Izzo (Marano).













