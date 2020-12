Morte del medico Ansaldi, spunta l’ipotesi del suicidio: “Nessuna traccia di assassino intorno al corpo”

229 Visite

Il mistero si infittisce intorno alla morte di Stefano Ansaldi, il ginecologo beneventano trovato sgozzato a Milano. Nelle ultime ore qualcosa è cambiato, perché intorno al cadavere rinvenuto vicino alla Stazione Centrale non ci sono tracce di assassino. Non ne vede – spiega Repubblica – nemmeno il testimone che lo vede rantolare dopo essere stato sgozzato, e morire in pochi secondi per dissanguamento. Anche le telecamere di via Mauro Macchi che, dieci minuti prima, avevano immortalato il suo angosciato andirivieni, non immortalano altri passaggi. Così come non ci sono impronte sull’arma con cui il medico è stato sgozzato, un coltello. Un dettaglio importante, questo, soprattutto se si considera che a indossare dei guanti di lattice – gli unici che non avrebbero lasciato impronte – era proprio Ansaldi.













