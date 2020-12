Un nuovo ceppo del virus costringe la Gran Bretagna al lockdown e mette a rischio i vaccini

“Stay home” è il nuovo ordine impartito dal premier, che resterà in vigore fino al 30 dicembre, quando ci sarà un riesame delle nuove restrizioni che introducono un’area di livello 4, in aggiunta ai tre livelli in cui era finora diviso il Paese: a Natale negozi chiusi e sarà vietato, tra le altre cose, ospitare a casa membri di altre famiglie, mentre per il resto dell’Inghilterra le riunioni a casa saranno limitate a due famiglie, e non a tre come sembrava in un primo momento.