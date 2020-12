158 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, nella curva finale di via Soffritto che collega via Marano Pianura n.33, unica strada di percorrenza, sprofonda completamente. Come si può notare dalla foto si tratta di buche molto profonde. Bisognerebbe allertare la ditta che ha fatto i lavori della fogna, che probabilmente non ha lavorato come doveva lavorare. Grazie, Mauro”.













Commenti

