Ospite al Tg5 Ciro Scamardella, Chef di Bacoli: talento affermato

Al Tg5, ieri, a far ingolosire milioni di italiani incollati alla Tv per il pranzo della domenica, c’era Ciro Scamardella. Chef di Bacoli. Non più una promessa, ma un talento affermato. Non più “il ragazzo che sta facendo carriera”, ma uno dei più grandi orgogli nazionali della nostra città. Ciro ama Bacoli, e la racconta ogni volta che può. Ha un format televisivo che da anni produce share, applausi, successo. E non lo produce a New York, Londra, Milano o Parigi. Ciro si impone, ogni volta, per registrarlo nella nostra terra. Ne decanta le bellezze archeologiche, le meraviglie paesaggistiche, le prelibatezze culinarie. Ne fa assaporare i gusti della tradizione, ne mostra gli uomini e le donne che rendono speciale la nostra comunità. Così come lo è Ciro. Che, come uno specchio, riflette la luce della notorietà non solo verso di se. Ma, sempre, verso la sua, la nostra, amata Bacoli. Per questo, Ciro, voglio iniziare questa nuova settimana di contrasto alla pandemia, con il tuo bel sorriso. Ed il tuo esempio. Grazie di tutto, a nome dell’intero popolo bacolese. Abbiamo ancora tantissimo da fare. Insieme. Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













