Marano, Melito, Qualiano, Giugliano: il virus non frena la sua corsa. Il sindaco De Leonardis attacca: “Incompleti e a singhiozzo i dati delle Asl”

Mille positivi a Marano, 2400 circa a Giugliano, 500 a Qualiano, più di 900 a Melito, più di 200 a Calvizzano, poco meno di 700 a Mugnano e a Villaricca. Il virus non frena la sua corsa nei comuni a nord di Napoli, dove i controlli, vuoi per l’insipienza di alcune amministrazioni, vuoi per la mancanza di vigili, sono pressoché inesistenti. Ma non è tutto: i numeri sono alti, ma sarebbero leggermente più alti di quelli reali anche perché, come sottolineato dal sindaco di Qualiano, le comunicazioni sui dati forniti dalle Asl sono spesso incomplete o giungono a singhiozzo. Ci sarebbe insomma una leggera sfasatura nei dati.

Il primo cittadino punta l’indice soprattutto sulla gestione della comunicazione dei dati: “Dall’Asl arrivano dati a singhiozzo, non tempestivi, spesso incompleti: mancano talvolta i dati dei negativizzati. Non riusciamo, per tali ragioni, ad essere precisi con le comunicazioni ai cittadini”. E ancora: “Vedo ancora tanta strafottenza in giro, qualcuno ancora staziona fuori ai bar. Noi facciamo il possibile per controllare le strade, ma abbiamo poche risorse e siamo tutti stanchi”.













