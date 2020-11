Raccolta differenziata a Calvizzano, Pirozzi: “Si invitano i cittadini a conferire i rifiuti nei giorni indicati”

144 Visite

Cari cittadini, come già vi annunciai nella scorsa diretta facebook, siamo pronti a dare il via ad una mirata campagna di sensibilizzazione per una corretta gestione della raccolta dei rifiuti. Nella foto allegata al post viene riportato il calendario che indica chiaramente in quali giorni vanno conferite le varie frazioni.

Gli operatori ecologici più volte hanno riscontrato una serie di irregolarità.

Qualcuno, inoltre, sverserebbe il pattume anche nei giorni in cui non è prevista la raccolta. Occorre cambiare sin da subito registro. Contiamo sulla collaborazione di tutti i cittadini affinché si rispettino le norme in materia di corretto conferimento dei rifiuti. Aiutateci ad aiutarvi. Si allega inoltre un vademecum per illustrare ai cittadini positivi al Covid-19 come differenziare al meglio i rifiuti. 𝐋’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐈𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐃’𝐚𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐈𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨

𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐃𝐫.𝐏𝐢𝐫𝐨𝐳𝐳𝐢













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS