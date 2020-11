Marano, il bene confiscato affidato dal Comune senza bando: la Procura pronta ad aprire un’indagine. Anche per lo stadio mistero fitto

116 Visite

La Procura, secondo rumors molto accreditati, sarebbe già sul punto di aprire un’indagine. E’ scoppiata ieri, infatti, l’ennesima polemica sui beni confiscati alla camorra. L’occasione è data dalla pubblicazione di un decreto sindacale con il quale è stato assegnato (in via provvisoria) un alloggio a una delle tante famiglie inserite nella graduatoria regionale degli aventi diritto per una casa popolare. L’assegnazione è avvenuta, però, senza l’espletamento di un bando pubblico. Il nucleo familiare destinatario del bene, ubicato all’interno del parco Poggio delle rose di via Padreterno (nella foto il parco dove è ubicato l’appartamento), versa in condizioni economiche precarie ma nella graduatoria regionale – quella per gli alloggi popolari – non è piazzato bene. L’ente cittadino, “considerando le comprovate necessità dell’assegnataria, il cui figlio è affetto da grave disabilità”, ha deciso così di utilizzare un bene confiscato e assegnarlo (per 3 mesi) al richiedente. Ciò ha scatenato, però, il disappunto di altre famiglie, che erano meglio messe nella graduatoria per gli alloggi popolari.

Una di queste ha annunciato la presentazione di un esposto-denuncia in Procura. “Presenteremo un esposto al Comune e alle autorità competenti – attaccano alcune famiglie – Anche noi abbiamo comprovate difficoltà economiche e disabili in casa, ma siamo stati scavalcati e non tenuti in considerazione. Il Comune di Marano, in pratica, ha ritenuto di dover affidare la casa con un’assegnazione diretta e non è chiaro in base a quali norme sia stato fatto”.

La giunta, intanto, ha bandito le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione di altri (pochi in realtà) beni confiscati alla criminalità: nell’elenco figurano le ville di via Marano-Quarto e alcuni box. Nessun bando ancora, invece, per lo stadio comunale, gestito da due anni dalla Fidal e da un’associazione maranese. C’è l’avviso per i lavori di restyling e ampliamento dell’impianto comunale, ma nessuna traccia del bando di gara per la gestione della struttura.













