De Luca versus De Luca. Il governatore, che voleva la zona rossa, smentisce se stesso nell’ultima diretta

Nell’ultima diretta, senza contraddittorio, come ormai avviene da mesi e mesi, la giravolta del governatore: De Luca versus De Luca. In pratica il governatore si scaglia contro chi voleva la zona rossa in Campania: «L’inserimento della Campania nella zona gialla ha generato qualche sorpresa. C’era chi si aspettava, quasi voleva, una collocazione diversa. Siamo spiacenti, ma non è andata così. Ricorderete il film di Totò e Peppino che vanno a Milano vestiti con le pellicce e il colbacco e quando Peppino diceva a Totò di non sentire tutto questo freddo, Totò rispondeva che a Milano non può fare caldo. È capitata la stessa cosa per la Campania: Napoli e la Campania non possono essere considerate come eccellenze, devono essere per forza il degrado e il disastro» tuona.

Basta recuperare la diretta Facebook dello scorso 23 ottobre, però, per scoprire la contraddizione: lo sceriffo invocava la zona rossa per la sua Regione.













