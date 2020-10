Marano: tra quarantena, attese, telefonate senza risposta e informazioni confuse. “Siamo nel panico, qualcuno ci aiuti”

565 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, sono un cittadino di Marano, sia io che mia moglie siamo risultati positivi al Covid. Mia moglie è risultata positiva tredici giorni fa ed io dieci, non siamo mai stati contattati dall’ASL e non sappiamo come fare i tamponi. Chiamo incessantemente l’ASL, il telefono squilla senza mai risposta. Ho provato anche ad inviare mail ripetutamente, ma nulla. Qualcuno ascolti il nostro grido di aiuto. Siamo nel panico e dobbiamo anche ritornare a lavoro. Mi rivolgo alla sua testata giornalistica, dato che è molto seguita e stimata, nella speranza che qualcuno ci ascolti”.

Grazie per lo spazio concessomi, Paolo













