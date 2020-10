Vomero, manifestazione dei commercianti contro il coprifuoco: “La nostra paura è il fallimento”

232 Visite

Manifestazione in piazza Vanvitelli e via Scarlatti organizzata dai commercianti, fortemente penalizzati dal coprifuoco in vigore da venerdì in Campania.

Presenti diverse centinaia di persone e un gran numero di camionette di forze dell’ordine. Momenti di forte tensione con i giornalisti presenti.

“Libertà, libertà, libertà. La nostra paura è il fallimento. Un altro lockdown non lo reggiamo”, urlano i manifestanti che chiedono maggior rispetto per le loro attività rovinate dalla crisi Covid.

Un gruppo di estremisti ha provato ad infiltrarsi ma è stato allontanato dagli organizzatori. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS