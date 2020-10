PALMA CAMPANIA: arrestato lo specialista del self service: furti all’autolavaggio e al distributore di bibite

127 Visite

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per furto aggravato Francesco Ambrosio, 40enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle ffoo.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno scoperto il 40enne mentre forzava la cassa automatica di un autolavaggio lungo la circumvallazione per recuperare il denaro al suo interno.

I carabinieri hanno poi accertato che Ambrosio avesse poco prima commesso lo stesso furto ai danni di un distributore automatico di bibite, all’interno di un’area di servizio di Piazzolla di Nola.

Il danno quantificato si aggira intorno ai 300 euro.

Finito in manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













