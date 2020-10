Regione, Nappi (Lega): “De Luca criminalizza per coprire suoi disastri”

142 Visite

“I contagi in Campania sono fuori controllo. Secondo De Luca, il virus non si diffonderebbe sui mezzi pubblici, dove i passeggeri viaggiano stipati e senza distanziamento, bensì nei locali, di notte. Insomma, il guappo di cartone ha la cattiva abitudine di criminalizzare tutto pur di coprire i suoi disastri. Ieri il divertimento, oggi le Forze dell’Ordine. Invece di potenziare le misure di protezione, De Luca continua nella sua strategia del terrore e dell’allarmismo, facendo scaricabarile sulle imprese e i cittadini, senza pensare alle gravi conseguenze che tutto questo può comportare. Nella prima seduta del Consiglio affronteremo subito il tema con tutte le forze politiche”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della lega alla Regione Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS