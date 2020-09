La presidente della commissione Scuola: “Sblocco dei rimborsi per le cedole librarie”

58 Visite

«Finalmente arriva a positiva conclusione una vicenda che aveva

esposto a disagio molte famiglie napoletane e di cui la commissione da

me presieduta si era occupata a seguito delle numerose segnalazioni

ricevute dai cittadini. Con un proficuo lavoro con l’ assessora

all’Istruzione, con il coinvolgimento delle famiglie e degli

esercenti, si è riusciti, con il saldo delle pendenze pregresse del

Comune di Napoli, a raggiungere l’obiettivo di ripristinare le

condizioni per il corretto esercizio di un diritto, quello alle cedole

librarie.»

È quanto ha dichiarato la presidente della commissione Scuola, Chiara

Guida in riferimento alla notizia che, nella serata di ieri 24

settembre, è stata inviata alla Tesoreria la somma di circa 1 milione

e 400 mila euro a saldo di tutte le pendenze nei confronti dei librai

dello scorso anno scolastico.

«Attraverso la collaborazione e l’ascolto delle parti interessate ? Ha

concluso la presidente Guida – si è così sanata una situazione che

aveva creato disagio ai cittadini titolari di un legittimo diritto e

ai librai.»













