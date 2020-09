64 Visite

Si comunica che domani, venerdì 25 settembre, alle ore 11.30 il Sottosegretario Carlo Sibilia sarà in visita ad Ariano Irpino (Av) presso il distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il Sottosegretario raggiungerà il Municipio di Vallo della Lucania (Sa) per partecipare alla conferenza dei servizi per l’accasermamento della Compagnia Carabinieri in loco.













