“Il 13 settembre del 1978 la camorra uccideva Pasquale Cappuccio, al quale da qualche anno è intitolata la sala consiliare del Comune. Ottaviano non dimentica i suoi figli morti per mano della criminalità organizzata, esempi fondamentali per le nuove generazioni”.

Così il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso













