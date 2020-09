Napoli, centro storico e decumani: controlli dei carabinieri. 2 pusher arrestati

55 Visite

I carabinieri del comando provinciale di napoli nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio hanno setacciato le strade del centro storico in questo weekend di movida. Nella lente di ingrandimento degli uomini dell’arma la zona dei decumani e piazza san giovanni maggiore.

I carabinieri della compagnia di napoli centro hanno arrestato 2 pusher. Nel centro storico i militari hanno notato kenteh mansa, 24enne del mali già noto alle ffoo, mentre cedeva della marijuana ad una donna. Lo hanno controllato e perquisito: aveva 10 grammi di sostanza stupefacente già pronta alla vendita.

Carabinieri in azione sempre nel centro storico. A finire in manette gianluigi carbonelli, 46enne di scampia già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione di napoli chiaia lo hanno fermato. Era in possesso di 40 grammi di hashish.

Tra le 197 persone controllate ben 60 sono pregiudicati. 9 ragazzi sono stati segnalati alla prefettura quali asuntori di sostanza stupefacente.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.













