Scuola, c’è ancora il nodo mascherine

199 Visite

Troppo grandi, troppo poche oppure ancora nessuna: la distribuzione delle mascherine procede a fatica nelle scuole eppure lunedì si inizia, almeno in diverse regioni. Quasi il 50% del personale ha svolto il test sierologico, il 2,6% è positivo e non prenderà servizio subito. A scuola si andrà a piedi o in auto con mamma e papà. Arrivati in classe non ci saranno i banchi monoposto se non in pochi casi ma nessun problema, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha disposto mascherine per tutti, e anche se non c’è un metro di distanza si prova a far finta di nulla. Al momento, però, non ci sono nemmeno le mascherine in tutti gli istituti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS