Covid a Qualiano, de Leonardis: “Altri 3 positivi, uno da rientro”

280 Visite

“Purtroppo, anche oggi sono stato allertato dal Dipartimento dell’ASL Napoli 2 nord per due casi di coronavirus a Qualiano. I due si aggiungono ad un altro caso – un giovane tornato dalle vacanze all’estero – ufficializzato due giorni fa ma che non avevamo ancora comunicato perché attendevamo il risultato dei tamponi ai genitori: per fortuna NEGATIVI

Gli altri casi di oggi si riferiscono ad una persona straniera di nazionalità algerina e ad una donna di 70 anni. Tutti e tre i contagiati sono asintomatici.

Salgono, quindi, a 6 gli attuali positivi in città.

Ricordo a tutti le semplici regole per evitare il contagio:

Indossare la mascherina

Mantenere le distanze

Lavarsi spesso le mani

MAI creare assembramenti”.

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS