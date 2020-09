Ritrovata la giovane scomparsa ad Agnano

229 Visite

Daniela Ciotola, la diciannovenne di Agnano, sparita ieri pomeriggio in torno alle ore 15:00, è stata ritrovata a Cremona con un uomo di 50 anni.

Le indiscrezioni dicono che la ragazzina era in contatto con un Tizio conosciuto in chat da 15 giorni. Infatti, chi l’ha vista per l’ultima volta, l’avrebbe vista proprio salire nell’auto dell’ uomo della chat.

Seguono aggiornamenti sulla dinamica della vicenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS