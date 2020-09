Covid Marano, altri 3 contagiati: giovani che rientravano dalle vacanze

594 Visite

Ancora tre contagi a Marano da Covid 19. Sono tutti giovani che rientravano dalle vacanze. Sono asintomatici e sarebbero, secondo quanto comunicato dall’Asl, in buone condizioni. Il sindaco intanto continua a tacere e a non fornire indicazioni utili alla cittadinanza, così come fanno altri primi cittadini dell’hinterland. Il numero dei positivi in città non è chiaro: c’è chi sostiene 12 e chi 15. A breve l’aggiornamento definitivo.













