Dopo la pandemia, turismo e latin lover guidano la ripresa economica in Italia

Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, traccia una rosea previsione per l’ultimo quadrimestre 2020.

«Il nostro è stato uno dei primi Paesi ad essere colpito dal rapido diffondersi del Coronavirus. Ma la cultura italiaca —fortemente incentrata sul turismo e sui latin-lover— ha facilitato notevolmente la ripresa» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

I dati presi in esame dal portale italiano leader in tradimenti hanno portato all’evidenza di 54 milioni di persone che si sono spostate o si sposteranno entro ottobre per le vacanze, seppure nella maggior parte dei casi per brevi periodi, con il 50% degli italiani che opta per le vacanze doppie.

Dai dati elaborati da Incontri-ExtraConiugali.com emerge inoltre che il 10% punterà su vacanze più economiche a settembre ed ottobre invece che in piena estate. Con il 93% degli italiani che resta dentro i confini nazionali ed un esiguo 7% che invece opta per viaggi all’estero.

«Sono vacanze che ricordano quelle in voga negli Anni Settanta quando si partiva con l’auto carica all’inverosimile per rimanere rigorosamente in Italia» osserva il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Ora come allora uno scarso 3% degli italiani trascorrerà un periodo di riposo sia in Italia sia all’estero. E saranno per lo più vacanze in coppia (46%) o con la famiglia (40%). Solo il 14% partirà da solo o con gli amici, capovolgendo le tendenze degli ultimi anni che vedevano il boom delle vacanze per single e di gruppo.

Nonostante il panico post Covid, il comune denominatore rimane per tutti il desiderio di trasgredire. Che si abbia scelto mete più vicine oppure si abbia preferito arrischiarsi all’estero, per tutti l’idea predominante è quella di prendersi una rivincita dalle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria.

Nove italiani su 10 —secondo l’analisi di Incontri-ExtraConiugali.com— hanno concretizzato o concretizzeranno entro l’anno una qualche trasgressione sessuale, con il tradimento —per chi è sposato o in coppia— al primo posto.

«Nel periodo estivo il voler tradire è sempre una costante. Ma particolarmente dopo il duro periodo del lockdown è aumentata ulteriormente la propensione al tradimento o —per chi è single— a voler trasgredire sessualmente, magari avendo una relazione con una persona sposata» sottolinea il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Secondo i dati di Incontri-ExtraConiugali.com —salvo eventuali nuovi lockdown voluti da un governo— le partenze continueranno per tutto il resto dell’anno. Ed anche a settembre ed ottobre le mete saranno soprattutto quelle al mare, prevalentemente in Sicilia. E poi in Toscana a novembre e dicembre.

«Queste le regioni più gettonate, senza escludere per entrambi i sessi i brevi viaggi di piacere nascosti sotto forma di “trasferte di lavoro” per organizzare in altre città le prime scappatelle autunnali» conclude il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.













