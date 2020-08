Abusi edilizi a Marano, le ultime operazioni della municipale: sequestrato un deposito

1.025 Visite

Nel corso di accertamenti eseguiti lo scorso luglio, di cui solo oggi si ha notizia, la polizia municipale di Marano ha sequestrato, in via Corree di sopra, a ridosso di un rivenditore di autovetture, un deposito (quello nella foto in rosso) completamente abusivo. Gli atti sono stati inviati presso la procura Napoli nord di Aversa. L’abusivismo edilizio continua ad essere il male dei mali della città: il cemento selvaggio continua a farla da padrone in tante zone, soprattutto in via San Rocco, via Marano-Quarto, via Corree di sotto e sopra e anche nella zona collinare.













