L’angolo del sesso. Orgasmo femminile: miti e verità

Esiste l’orgasmo multiplo o è un mito?

L’orgasmo multiplo, la capacità di avere più di un orgasmo durante il rapporto sessuale, esiste e può essere sperimentato da qualsiasi donna.

I sessuologi spesso chiariscono che questo non significa che accade ogni volta in ogni rapporto sessuale, la comunicazione con il proprio partner, la fiducia e la conoscenza del proprio corpo sono elementi cruciali per poter provare piacere al massimo.

Perché è più difficile per le donne avere orgasmi?

La domanda che di solito si pone quando si parla dell’orgasmo femminile è perché ci sono così tante donne che di solito non raggiungono l’orgasmo e anche molte altre che affermano di non averne mai avuto uno.

Ci sono diversi fattori che giocano un ruolo importante in questo senso. La sessualità femminile, storicamente, è un tabù sociale di cui fino a poco tempo fa non si parlava affatto. Sebbene le cose culturalmente siano cambiate, ciò che gli specialisti spesso menzionano è che il sesso nelle donne è strettamente legato all’autostima e ai sensi di colpa.

La raccomandazione della maggior parte dei sessuologi è che la donna conosca il suo corpo. Sì, si riferiscono alla masturbazione. Molte delle donne che affermano di non aver mai raggiunto l’orgasmo ammettono di non sapere come masturbarsi o di sentirsi colpevoli di farlo. Pertanto, il primo passo per ottenere risultati è provare da soli.













