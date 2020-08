Un nuovo Dpcm: ecco quali saranno (dal 10 agosto) le misure adottate dal governo

268 Visite

Da lunedì 10 agosto entreranno in vigore nuove misure. Questo è quanto emerge dalle ultime dichiarazioni del premier Conte che sembra pronto ad allentare, seppur di poco, alcune delle misure restrittive in atto.

Confermati l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, invece potrebbe essere la volta buona per i viaggi sulle navi da crociera, fetta importante del turismo italiano. Sono da rivedere le misure di sicurezza su treni, autobus e aerei per i quali il ministro Speranza vuole ripristinare il distanziamento.

Riguardo a fiere e convegni Conte non si sbilancia, anche se lascia intendere qualche possibile riapertura, mentre per tornare a ballare in discoteca è ancora presto.

Cosa ci sarà nel nuovo DPCM

Dopo appena 10 giorni dall’ultima proroga, il Governo è al lavoro in queste ore su un nuovo DPCM. Quali saranno le prossime misure restrittive lo ha detto Conte in una recente intervista “Per questo dico che adesso è arrivato il momento di non pensare a nuove restrizioni, ma di sostenere una effettiva ripartenza. E se tutti rispetteremo quelle regole ormai minime, ma necessarie, di protezione, insieme riusciremo davvero a tornare alla normalità”.

Tra sabato e domenica sarà pubblicato il nuovo provvedimento che entrerà immediatamente in vigore. Una settimana impegnativa per i vertici del Governo che dovranno emanare anche il decreto agosto, con la proroga degli ammortizzatori sociali già in vigore e nuove misure per la ripresa economica del Paese.

Tra le novità più rilevanti del prossimo DPCM c’è il via libera ai viaggi sulle navi da crociera a partire da lunedì 10 agosto; “le navi da crociera che devono ricominciare a viaggiare perché il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia”, queste le parole del premier.

Naturalmente a bordo delle navi da crociera si dovranno rispettare le stesse regole valide sulla terra ferma: mascherina, distanziamento e divieto di assembramenti.

Fiere e convegni

Possibile la riapertura di convegni, congressi e fiere con misure di sicurezza severe e controlli capillari. Informazioni più dettagliate si avranno nel testo del DPCM, per il momento Conte si è limitato a dire “sulle fiere e i convegni che dobbiamo far organizzare, perché soltanto in questo modo tutte le attività possono riprendere”.

Distanziamento su treni, autobus e aerei

Tra le novità più attese quelle che riguardano le misure di sicurezza a bordo di treni e autobus che percorrono lunghe tratte e del trasporto aereo.

Lo scorso 14 luglio è venuto meno il distanziamento a bordo, con la possibilità di occupare tutti i posti a disposizione e l’obbligo della mascherina e della misurazione della temperatura. Nei giorni scorsi il Ministro Speranza ha fatto dietrofront reintroducendo i posti alternati sui treni ad alta velocità.













