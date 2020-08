Pozzuoli, dentista positivo al Covid: in 100 si recano al Cotugno

64 Visite

Ha telefonato a tutti i suoi assistiti per portarli a conoscenza della sua positività, scatenando tuttavia il panico e la corsa al tampone. Dopo quel giro di telefonate, infatti, in 24 ore quasi cento persone da Pozzuoli si sono recate al Cotugno per farsi sottoporre ai test per il Coronavirus. Protagonista – come riporta Il Mattino – è un odontoiatra di 52 anni residente a Portici, titolare di un ambulatorio in via Cicerone, nel quartiere del Rione Toiano di Pozzuoli. Il professionista, che di recente sarebbe rientrato da un viaggio all’estero, solo pochi giorni fa ha scoperto di essere positivo al Covid19: le sue condizioni di salute sono buone e attualmente si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS