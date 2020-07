Clan Mallardo, i carabinieri arrestano 2 persone

128 Visite

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di RUGGIERO Marco, 42enne di Giugliano in Campania e DE MARIA Giulio, 45enne di Quarto Flegreo, gravemente indiziati di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose.

I due uomini, che sono considerati essere contigui al clan camorristico denominato “MALLARDO”, operante in Giugliano in Campania e comuni limitrofi, il 6 luglio scorso, si erano presentati presso un cantiere edile di una palazzina in ristrutturazione ove, evocando l’appartenenza alla locale criminalità organizzata, avevano intimato al titolare dell’impresa ad “andare a pagare a Giugliano” prima di continuare con i lavori.

L’imprenditore, per altro iscritto alla associazione anti-racket di cui esponeva il cartello all’esterno del cantiere, si era però immediatamente rivolto ai militari facendo avviare le indagini che hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo.













