420MILA EURO DA INVESTIRE NELLE NOSTRE SCUOLE DI VILLARICCA

Con nota di autorizzazione del 13 luglio il Miur mi ha comunicato la concessione del contributo finanziario di 230mila euro per l’esecuzione degli interventi finanziati con Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 in risposta alla candidatura che abbiamo presentato il 26 giugno. I fondi serviranno per finanziare progetti di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici comunali in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021.