Marano, scuole e adeguamento antincendio: il Comune ottiene un finanziamento di 280 mila euro. 4 le scuole che ne beneficeranno

Adeguamento sistema antincendio, Marano ottiene un finanziamento pari a 280 mila euro. Ne dà il consigliere del Pd Pasquale Coppola, che ringrazia, “per l’ottimo risultato raggiunto”, l’ex assessore all’edilizia scolastica (in procinto per essere riconfermato) Salvatore Perrotta. Le scuole che beneficeranno del finanziamento ministeriale sono 4: scuola Socrate (70 mila euro), Siani (70 mila euro), Ranucci (70 mila euro) e Alfieri (70 mila euro). Per le altre scuole, invece, bisognerà attendere lo scorrimento della graduatoria. Perrotta, assessore uscente all’edilizia scolastica e allo sport, è fortemente sostenuto dal duo Coppola-Savanelli, entrambi consiglieri del Pd. La delega allo sport è stata nel frattempo data alla sconosciuta Francesca Sabia, in quota Ciro Marzi, a sua volta in quota Raffaele Cacciapuoti. C’è da sperare, insomma, che a Perrotta resti almeno la delega all’edilizia scolastica.













