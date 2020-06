Ad Arzano manifesti anonimi contro il tecnico comunale D’Auria

211 Visite

Manifesti anonimi di minaccia contro il tecnico anticamorra Gennaro D’Auria già destinatario di un raid intimidatorio: indaga la DDA. Testimone scomodo in processi e indagini o tentativo di delegittimazione dopo il rigetto di alcuni condoni e pratiche edilizie milionarie ? Dopo le continue pressioni esercitate sulla Commissione Straordinaria e sul giornalista Domenico Rubio, è caccia aperta, dopo l’affissione notturna di alcuni manifesti diffamatori contro l’Ingegnere comunale Gennaro D’Auria, già attaccato pesantemente – unitamente alla triade prefettizia – su alcuni social e attraverso bollettini on line sulla quale la Polizia postale avrebbe già individuato gli autori anche se a firma di una fantomatica Filly Filandica. Chi ha scelto una modalità così eclatante per delegittimare il tecnico già testimone nel processo che ha visto condannare cinque vigili urbani, lo ha fatto anonimamente e citando episodi per la quale lo stesso tecnico una decina di anni fu assolto. Chi ha affisso quei manifesti – la matrice appare quasi chiara – ha preso di mira tutti coloro che sono stati ritenuti fautori dello scioglimento per camorra nel 2019 ed elencando quasi alla lettera atti fatti confluire in procedimenti a carico di soggetti arrestati e per la quale lo stesso Tribunale ha già ritenuto “inutili”.













