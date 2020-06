Anteprima Terranostranews. Inchiesta clan Polverino: il Riesame conferma le misure cautelari per 14 dei 16 indagati

1.114 Visite

Inchiesta clan Polverino: il tribunale del Riesame (decima sezione) ha confermato la misura cautelare in carcere per quattordici dei sedici indagati nell’inchiesta condotta dai carabinieri del comando provinciale e coordinata dal pm della Direzione distrettuale antimafia Maria Di Mauro. Un filone di indagine culminato, due settimane fa, con l’arresto dei capi e affiliati dell’ultima frangia dei Polverino ancora in libertà. Un gruppo poi inglobato nel clan Orlando. Carcere confermato per Michele Marchesano e Vincenzo Polverino, rispettivamente cognato e cugino del super boss Giuseppe Polverino. Misura cautelare confermata anche per altri 12 affiliati alla fazione criminale federata al clan Orlando, tra cui Diego Giarra, Nicola Langella, Cristofaro Candela Luigi Esposito e Salvatore Ruggiero. Misura cautelare non confermata, invece, per Raffaele Ruggiero e Luigi Cerullo.













