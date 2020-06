Marano, aggiornamento bando fitti. Ecco la comunicazione dell’assessore Perna

637 Visite

Aggiornamenti in materia di politiche sociali del Comune di Marano, ecco la nota:

In merito al BANDO FITTI 2019 (L.431) si rende noto che gli importi assegnati al nostro Comune sono i seguenti: Fascia A: 126.940,06 € Fascia B: 30.847,77 € (si ricorda che: Fascia “A”: Valore ISE, per l’anno in corso, non superiore a € 13.338,26 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%. Fascia “B”: Valore ISE, per l’anno in corso, non superiore a € 25.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

La graduatoria è stata pubblicata dalla Regione Campania. Il settore politiche sociali è in procinto di convocare coloro che sono utilmente collocati in graduatoria per protocollare l’integrazione dei documenti necessari al completamento delle procedure. Si comunica inoltre che: – per il BANDO FITTI -EMERGENZA Covid_19 i fondi assegnati al nostro Comune sono pari a: € 76.604,71 Le domande pervenute sono 550 e sono attualmente in fase di istruttoria – per il BANDO DISABILI- emergenza Covid_19, i fondi assegnati al nostro Comune sono € 207.406,83 le domande pervenute sono circa 700 e sono attualmente in fase di istruttoria. A breve sarà pubblicata la graduatoria.

