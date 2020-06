Marano, strade al buio di sera e illuminate la mattina. Ecco cosa sta accadendo e le spiegazioni dell’ufficio tecnico

473 Visite

Spente di sera, accese di giorno. La questione pubblica illuminazione continua a tenere banco in città. La foto inviataci da un lettore immortala i lampioni pubblici di via Caserta, accesi di mattina e sistematicamente spenti di sera. Sono numerose le arterie che da giorni sono al buio, anche quelle del centro. In altre zone, come via Casalanno e via Corree di Sopra, non sono mai stati riposizionati i pali rimossi durante la gestione dell’ex dirigente Di Pace. Il tecnico comunale Giovanni Napoli riferisce che è stata individuata una nuova ditta (Stia) che si occuperà della manutenzione dei pali della luce (ditta subentrata alla Lep) e che nell’arco di qualche settimana si dovrebbe procedere alla sistemazione degli impianti rimossi quasi due anni fa.













