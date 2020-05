224 Visite

Con grandissima gioia, sono lieto di diffondere la notizia che in tanti aspettavamo: Don Antonio di Guida è ufficialmente il nuovo parroco della Parrocchia di San Biagio. Ringrazio il cardinale per avercelo confermato. A lui e a tutti i collaboratori un grosso in bocca.

Luigi Sarnataro













