Inseguimento a folle velocità lungo i corsi di Marano: due pregiudicati contromano rischiano di schiantarsi con alcune auto

Due giovani a bordo di uno scooter e sulle loro tracce un’auto (in borghese) dei carabinieri di Marano. Un inseguimento in piena regola per le strade del centro, con i due giovani – entrambi pregiudicati, con precedenti per droga – che hanno impegnato i principali corsi (corso Europa, via Merolla, corso Umberto) – controsenso rischiando di schiantarsi contro altre autovetture. L’inseguimento è terminato a San Rocco, uno dei due è stato acciuffato. Per loro scatterà una denuncia o finanche l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. I due non si erano fermati all’alt dei carabinieri.













