Omicidio Apicella, il Riesame conferma il carcere per i quattro rom

E’ stata confermata la misura cautelare in carcere per gli assassini di Pasquale Apicella, il poliziotto che perse la vita ad aprile nel corso di un inseguimento a Calata Capodichino. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Napoli che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i quattro arrestati.

Rimane l’accusa di omicidio volontario per tre dei quattro uomini coinvolti nell’incidente, un quarto invece non si trovava a bordo dell’auto ma stava fuggendo a piedi quindi è accusato di altro reato. I quattro, come anticipato dalla moglie del poliziotto, avevano chiesto gli arresti domiciliari. I giudici del Riesame hanno confermato la misura cautelare della custodia in carcere.













