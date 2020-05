Benefattore anonimo regala 3 tonnellate di banane ai cittadini bisognosi di Marano

252 Visite

E’ un imprenditore dell’area nord di Napoli e ha deciso, restando in anonimato, di donare almeno due tonnellate di banane ai cittadini di Marano bisognosi. L’anonimo benefattore, che ha compiuto analogo gesto anche in altre città della regione, ha contattato due consiglieri comunali, Pasquale Coppola e Lorenzo Di Marino, che faranno da tramite con le parrocchie locali. Il quantitativo di banane dovrebbe arrivare in città nel tardo pomeriggio per essere poi distribuite tra stasera e domani. Nelle prossime ore ci potrebbero essere positive novità anche sul fronte delle mascherine della Regione, molte delle quali mai arrivate a Marano. Si spera nell’invio di almeno 3-4 mila dispositivi.













