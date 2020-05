Dal 18 niente pagamento delle strisce blu a Napoli. A Marano e in altri comuni invece si torna a pagare

75 Visite

Parcheggio gratuito a Napoli: è la novità in vigore dal 18 maggio in poi, in vista della più ampia riapertura prevista per questa seconda fase. Una buona notizia che di certo allieterà la cittadinanza, costretta a fare i conti, negli ultimi tempi, con l’avanzare di una grave crisi economica.

Fino a domenica 31 maggio a Napoli, insomma, si potrà parcheggiare sulle strisce blu senza pagare.

A Marano, Mugnano, Qualiano e Giugliano, tutte con unico gestore, invece, dal 18 si torna a pagare. Marano, in particolare, necessita di fare cassa.













