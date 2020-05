MUGNANO, la proposta: conferimento medaglia d’oro valor civile al Corpo Sanitario Nazionale. Riconoscimento all’operatrice sanitaria locale Luisa Tammaro

165 Visite

Da Mugnano di Napoli un profondo segno di riconoscenza verso i piccoli ma grandi protagonisti dell’emergenza Coronovirus-Covid 19 in Italia.

L’Associazione Studi Meridionali Onlus «N’Azione Napoletana», Ente Morale riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica Italiana, con una lettera inviata al Presidente Sergio Mattarella ha proposto il conferimento della medaglia d’oro al valor civile al Corpo Sanitario Nazionale per il grande, eroico impegno e sacrificio nell’affrontare l’emergenza Coronavirus-Covid 19 a salvaguardia delle persone e delle famiglie.

L’iniziativa è stata promossa dal Presidente dell’Associazione Federico Vastarella (nella foto a sinistra) Medico Dirigente ad Alta Specializzazione presso la ASL Napoli 2 Nord e dal Giornalista storico Davide Fabris.

«Questi protagonisti, umili e invisibili, ai quali va tutto il nostro pensiero e plauso» dichiara Federico Vastarella, «sono l’orgoglio della nostra Nazione e un esempio per tutti noi lavorando instancabilmente ogni giorno e non soltanto nei casi di gravità estrema come in questi ultimi mesi. La sanità italiana, fondata nel 1978, è considerata la migliore al mondo e, a differenza di altri Stati, garantisce una copertura universale ai cittadini perchè le cure mediche non siano privilegio di pochi. In particolare, nel Mezzogiorno d’Italia e in Campania, la quale, nonostante la carenza di fondi, si rivela essere terra d’eccellenze annoverando illustri luminari della medicina come Paolo Antonio Ascierto e Maria Rosaria Capobianchi, unitamente a strutture ospedaliere come il Cotugno all’avanguardia nella cura delle malattie infettive. Papa Francesco ha sostenuto che, la salute e il diritto umano sono espressioni di solidarietà, in quanto la nostra vita, sacra e inviolabile, è una missione di attenzione verso il prossimo».

Per Davide Fabris «dal punto di vista storico, nel Regno di Napoli, grazie alla lungimiranza della dinastia dei Borbone, si deve la creazione della prima legislazione sanitaria in Italia con la più alta percentuale di medici e la più bassa mortalità infantile in Europa, così come numerosi altri primati fra i quali, l’assistenza sanitaria gratuita per indigenti, le prime strutture di vaccinazione per il vaiolo e per la profilassi antitubercolare; primati caduti nell’oblio dell’Unità D’Italia e dell’odierna diffamazione, da parte di certi mass media, improntata alla discriminazione».

L’Associazione ha, infine, menzionato LUISA TAMMARO, Operatrice Sanitaria e Consigliere Comunale di Mugnano di Napoli, da poco guarita dal Coronavirus, alla quale, verrà attribuito un particolare riconoscimento quale figura dignitosa della propria funzione professionale nel proprio invito rivolto alle Autorità Comunali locali e ai cittadini tutti per una maggiore responsabilità verso la tutela della salute pubblica.













