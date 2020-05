Marano, giunta a un passo dall’azzeramento: ieri il trio Marzi, Diana, Bruno dal sindaco. Ecco cosa vogliono

703 Visite

Hanno già battuto cassa? E’ la domanda più gettonata di queste ultime ore nei palazzi comunali. Ieri il trio Marzi, Diana, Bruno, i tre consiglieri di riferimento del consigliere metropolitano Cacciapuoti, hanno incontrato il sindaco Visconti al Comune. Sono in tre e vogliono visibilità, in termini pratici almeno un assessorato di “peso”. L’arrivo di Chiara Diana nel gruppo ha galvanizzato ulteriormente “Il Sergente Garcia” (nome di battaglia di Marzi), che ha soffiato Diana alla lista Visconti beccandosi però la dura reazione e reprimenda del consigliere Lorenzo Di Marino, che lo ha bollato come “traditore”.

Marzi ha lavorato sotto traccia in questi mesi. Ha prima contestato in aula consiliare il sindaco sulla mancata revoca di alcuni assessori, Nobler e De Nigris. Sembrava sincero e invece, come pronosticammo a suo tempo, era solo una tattica. Tutto era servito per aprire una trattativa con Visconti, che piuttosto che andare a casa si iscriverebbe ad una scuola di danza classica e girerebbe in strada con il tutù.

Il Marzi si è accordato poi con Bruno Matteo che a sua volta è legato all’ex vigile, ex assessore Marcello Scuteri. Poi l’avvicinamento al Cacciapuoti di Villaricca, con la mediazione – secondo i rumors- o il supporto di qualche sedicente giornalista locale che prenderebbe soldi a destra e manca per i suoi servigi.

Poi ha flirtato con Di Marino, capogruppo della lista Visconti, ma nel contempo trattava con Chiara Diana, ex lista Visconti, che l’altro giorno si è trasferita armi e bagagli nel gruppo Misto.

Tutto questo per arrivare a cosa? Secondo i bene informati, Marzi punta all’assessorato ai lavori pubblici e alla gestione, indiretta, se mai arriveranno, dei fondi di Città Metropolitana. Lo otterrà? Tutto dipenderà da Di Marino e dalla Lista Visconti. Se faranno passo o se insisteranno con Antonio Discetti, il loro candidato assessore in pectore da mesi.

Se non dovesse ottenerlo, il “Sergente” virerà sulle politiche sociali o sull’igiene urbana, ma quest’ultimo settore è già tenuto d’occhio da altri sodali del primo cittadino.













© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS