Bollette dell’acqua scadute o gonfiate e dal 18 di nuovo strisce blu a pagamento. “Visconti è peggio di un vampiro, non pagate nessuno””

Bollette dell’acqua scadute da mesi e in alcuni casi gonfiate (con costi di depurazione fogne per fogne mai realizzate) e ora anche il ripristino delle strisce blu a pagamento. Il Comune di Marano, inadempiente su quasi tutta la linea, unico comune a non sospendere per qualche mese il pagamento dei tributi, lo vuole sempre e solo dai cittadini, soprattutto quelli più ligi e rispettosi per le regole. L’ente è a corto di quattrini – come tutti sanno – e vuole spremere la cittadinanza. Sono in tanti a proporre una ribellione fiscale e paventare ricorsi. “Non se ne può più – dicono decine di cittadini – Visconti è un danno per tutta Marano. Occorre ribellarsi e non pagare nessuno”.













