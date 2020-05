Interventi di pulizia a Cupa del Cane, il Tar boccia l’ordinanza di Visconti. Il Comune aveva intimato la pulizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

183 Visite

I rifiuti sversati lungo via Cupa del Cane? Il Comune di Marano, con un’apposita ordinanza sindacale, aveva ordinato nei mesi scorsi la rimozione degli stessi alla presidenza del Consiglio dei Ministri, nella qualità di proprietario dell’area ubicata nel territorio di Marano e chiesto altresì di procedere nel termine massimo di sessanta giorni, pena l’attivazione delle procedure giudiziarie del caso. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato l’ordinanza al Tar con un ricorso (richiesta di sospensiva degli atti) accolto pochi giorni fa dai giudici amministrativi in attesa della valutazione di merito che avverrà soltanto nel 2021. Il Tar insomma ha (per ora) sconfessato il provvedimento adottato dal primo cittadino.













