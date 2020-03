Mugnano, l’amministrazione risponde a Schiattarella: “Goffo tentativo di screditare la maggioranza con cui ha lavorato per 5 anni solo per fini elettorali”

775 Visite

“Restiamo a dir poco basiti dalle esternazioni, rese a mezzo stampa, del nostro presidente del Consiglio Pierluigi Schiattarella. Lasciano basiti perchè il presidente parla come potrebbe parlare un qualsiasi cittadino che ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni. Ma il dottore, è bene ricordarlo, non è un qualsiasi cittadino: è il presidente del Consiglio, carica che ricopre da 5 anni grazie al sostegno di questa maggioranza, alla quale appartiene, votando gli atti e condividendoli, si è seduto alle nostre riunioni e con noi ha deciso e portato avanti i vari atti amministrativi, tra cui la scelta di realizzare le strisce blu, il cui servizio è stato affidato con regolare e trasparente bando alla Pi Parking (unica partecipante). Se la Pi Parking ha iniziato a gestire il servizio l’anno scorso, come mai il presidente se ne ricorda solo adesso, a tre mesi dalle elezioni? Come mai in questi mesi non ha mai avuto dubbi? Come mai in qualità di presidente del Consiglio non ha controllato egli stesso, avendone piena facoltà, la regolarità delle assunzioni? Come mai, insomma, si ricorda di questo sotto elezioni, tentando goffamente di gettare ombre sul buon lavoro svolto in questi anni da quella che è la sua maggioranza? Il presidente sa perfettamente che non c’è alcun legame di parentela tra membri di questa maggioranza e le persone assunte dalla Pi Parking. Perchè quindi voler tentare di gettare fango su chi con lui ha lavorato 5 anni? Le selezioni, tra l’altro, sono state ampiamente pubblicizzate dal sindaco a mezzo stampa e social proprio nel solco della trasparenza e legalità. Lo stesso vale per la scelta del Nucleo di Valutazione e per il Servizio civile, solo per fare qualche altro esempio. Se c’è una cosa in cui quest’amministrazione si è distinta è proprio la trasparenza, in tutte le sue scelte, fatte solo per il bene della città. Non abbiamo bisogno di lezioni specialmente da parte di chi fino ad oggi ha condiviso tutte le scelte amministrative, abbiamo sempre agito non solo con trasparenza ma soprattutto nel rispetto delle regole e della legalità. Non è tollerabile che solo per fini elettorali si getti fango in modo gratuito su persone perbene con cui si è condiviso fino ad oggi un comune percorso politico”.

