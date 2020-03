Gli avvocati di Napoli nord: “Rinviare tutte le udienze del tribunale di Aversa”

130 Visite

Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli nord Gianfranco Mallardo sollecita, con una missiva indirizzata al Ministero della Giustizia, al MInistero della Salute, al presidente del tribunale Napoli nord e alla Corte d’Appello di Napoli, il rinvio di tutte le udienze “non assolutamente indifferibili e di tutte le attività di cancelleria non soggette a scadenza di termini, per un periodo non inferiore a giorni 15”. L’avvocato Mallardo, nella nota inviata alle autorità competenti, fa riferimento ad “alcuni casi di contagio di avvocati che hanno partecipato alle udienze degli uffici giudiziari del circondario nord” e alla necessità di predisporre tutte le misure necessarie per scongiurare ulteriori contagi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS