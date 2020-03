La voce del cittadino. Via Arbusto, l’appello ai carabinieri: “Siamo alla mercé dei vandali”

80 Visite

Gentile direttore, volevo portare a conoscenza dei lettori circa la situazione che viviamo in via Arbusto ed aree attigue. Nell’ultima settimana, tra rifiuti non ritirati e accumulati in ogni dove, stiamo assistendo anche a fenomeni di puro vandalismo. Nell’ultima settimana, infatti, ho subito per ben 2 volte il danneggiamento della mia vettura, la prima volta (martedì 25 in via Arbusto) e la seconda questa mattina in via Casalanno, in prossimità dei porticati. Il modus operandi di queste persone (e sono stato un signore a definirle tali) è sempre lo stesso: rompere il deflettore lato guidatore e nulla più, nessuna effrazione o asportazione di oggetti o tentativi di furto.

Ho regolarmente sporto denuncia presso la compagnia dei carabinieri di Marano che, nonostante segnalazioni di ogni genere, sulla zona via Arbusto/Casalanno continua a non far includere in un semplice giro di perlustrazione..

Abito da circa 30 anni a Marano e, precisamente, in via Arbusto ma fenomeni del genere sono a me sconosciuti. Sono un cittadino onesto, pago le tasse e non vedo il motivo per il quale debba fare il pari e dispari la mattina se trovo l’auto integra o danneggiata. E’ una vergogna che nel 2020 si usino ancora questi metodi barbari.

Abbiamo spinto e non poco affinché venisse aperta la compagnia dei carabinieri, ma gli stessi invece di focalizzarsi al classico posto di controllo in via San Rocco perché non predispongono un maggior passaggio nelle aree più critiche della città?

