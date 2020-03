Tenta rapina a carabiniere che reagisce: il 16enne muore, spari contro la caserma Pastrengo, parenti sfasciano ospedale

2.645 Visite

Un tentativo di rapina in via Orsini a Santa Lucia ai danni di un carabiniere fuori dal servizio che ha reagito sparando con la pistola d’ordinanza. Questa la dinamica della morte di un ragazzo di 16 anni, Ugo Russo, stanotte a Napoli.

Il carabiniere, un 23enne di stanza a Bologna, avrebbe sparato dopo aver udito lo scarrellamento della pistola mentre era in auto con la sua fidanzata. La pistola (metallica, ma uguale a una vera) gli sarebbe stata puntata alla tempia dal giovane malvivente con il volto travisato con scaldacollo e casco, nel tentativo di impadronirsi di un prezioso Rolex.

Nel corso della notte si è costituito un minorenne. Non è chiaro quale sia stato il ruolo del ragazzino ucciso. Si indaga su ambienti malavitosi legati agli ambienti del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli.

Una domenica mattina da far west. Ben quattro i colpi di pistola esplosi alle 4 del mattino all’esterno della caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri a Napoli, subito dopo la morte del 16enne. Sono stati avvistati due ragazzi in sella a uno scooter che hanno esploso i colpi in aria all’esterno della Pastrengo, all’interno della caserma dei carabinieri dove erano state portate alcune donne parenti del presunto complice del minorenne













