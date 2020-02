OREFICE (FDI): POGGIOMARINO, FINISCE “ERA” PD, DA OGGI COSTRUIAMO IL FUTURO 

64 Visite

“A Poggiomarino e’ finita l’era del PD e del suo Sindaco, segretario regionale democrat, Annunziata. Adesso, come destra e come centrodestra unito e compatto, dobbiamo costruire il futuro di una città che necessita di ‘aria nuova’ ed azioni concrete ed efficaci per la sua vivibilità e per il suo sviluppo”.

E’ quanto afferma il coordinatore cittadiino di FdI, Giuseppe Orefice.

“Abbiamo la grande opportunità, alle prossime elezioni regionali, di avere una Regione di centrodestra e di eleggere, a Poggiomarino, un’amministrazione di centrodestra, guidata da un candidato Sindaco forte ed autorevole. Dobbiamo fortemente lavorare, nella compattezza della coalizione, per raggiungere questo fondamentale obiettivo” – ha detto Orefice.

“ambiare il futuro del nostro territorio e per risolvere problematiche gravi, come quella della rete fognaria e degli allagamenti,e dare slancio allo sviluppo economico della nostra città” – sottolinea Orefice.

“Con le dimissioni di nove consiglieri comunali, finisce l’amministrazione PD a Poggiomarino, che ha prodotto solo immobilismo e fallimenti -evidenzia il consigliere comunale di FdI, Luigi Belcuore , Poggiomarino e’ finalmente libera di voltare pagina e, come destra e come centrodestra, daremo una svolta totale al nostro amato territorio e alla nostra comunità”.













