Coronavirus, si ferma anche il campionato: gare sospese in Lombardia e Veneto

Lo sport in Lombardia e Veneto si ferma per fronteggiare l’emergenza coronavirus: il governo ha varato un decreto legge, illustrato dal premier Conte e dal ministro della salute Speranza in una conferenza stampa. Sospesi gli eventi sportivi previsti domani nelle due regioni interessate. Rinviate tre gare di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari. La decisione al termine di 48 ore complicate con due vittime nel Paese: un uomo di 78 anni, deceduto nel padovano e una donna residente in Lombardia. Oltre 70 i pazienti risultati positivi ai test tra Lombardia (due nel milanese) e Veneto. Un contagio anche in Piemonte e in altre zone.













